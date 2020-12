Jobs der Zukunft: Alles digital oder was?

Der rasante Digitalisierungs- und Automatisierungsschub durch die Covid19-Pandemie wird auch den Arbeitsmarkt und damit die Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen nachhaltig verändern. Besonders gefragt werden in den nächsten fünf Jahren jene Arbeitskräfte sein, die die fortschreitende Digitalisierung in ihrer Tätigkeit für sich nutzen können, heißt es im aktuellen "Future of Jobs 2020"-Report des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Besonders groß wird die Nachfrage nach Datenwissenschaftern, Experten in Sachen künstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu Robotik-Ingenieuren. Auf der anderen Seite brechen immer mehr klassische Bürojobs von der simplen Dateneingabe über die Buchhaltung und Lohnverrechnung bis zur Kundenbetreuung zunehmend weg.