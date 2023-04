Japans Notenbank will ultralockere Geldpolitik überprüfen

Japans Notenbank hat auf der ersten Zinssitzung unter ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda eine Überprüfung ihrer jahrelangen ultralockeren Geldpolitik angekündigt. Diese solle breit angelegt sein und ein bis eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen, teilte die Notenbank am Freitag in Tokio mit. An ihrer Tiefzinspolitik hielten die Währungshüter allerdings fest.