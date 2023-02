OeNB-Chef: Wesentlich geringere Inflation erst "im Dezember"

11,1 Prozent betrug die Inflation in Österreich im Jänner laut der Schnellschätzung der Statistik Austria – der höchste Wert in der aktuellen Teuerungswelle. Die Inflation in der Euro-Zone schwächte sich unterdessen ab, betrug 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die EZB hat daher den Leitzinssatz erneut erhöht, um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent. Und die nächste Erhöhung zur Bekämpfung der Inflation soll bereits im März folgen, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Wie lange das so weitergehen werde, fragte ORF-Moderator Martin Thür den Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, am Freitag in der ZiB2.

Holzmann antwortete, dies werde so lange geschehen, bis man einen "echten Erfolg im Rückgang" der Inflation sehen würde. Die Zinsen seien immer noch auf einem vergleichsweise mäßigen Niveau, aktuell bei 2,5 Prozent bei einer Inflationsrate von 11,1, Prozent, so der OeNB-Gouverneur.