Nationalbank: Opfer der eigenen Zinspolitik

Eine zweite Folge ist: Die Republik, also Finanzminister und Steuerzahler, schauen durch die Finger und bekommen für 2022 und absehbarerweise auch in den kommenden Jahren keine Dividende mehr von der Notenbank. Waren es in früheren Jahren regelmäßig mehr als 100, 200 Millionen, 2015 sogar 508 Millionen Euro, die die OeNB ausschüttete, so sind es für 2022 und die kommenden Jahre genau null Euro. Denn die Zinsen werden weiter steigen müssen, das bestätigt OeNB-Chef Robert Holzmann.

In aktuellen Prognosen sinkt die Inflation frühestens 2025 in die Gegend des EZB-Zielwerts von zwei Prozent. Damit ist klar, dass auch 2023 wieder Rücklagen aufgelöst werden müssen, um sich bilanziell ausgeglichen darstellen zu können – rund zweieinhalb Milliarden an Reserven (Gold, Aktien, Anleihen) hat die OeNB noch.