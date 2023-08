Inflation lag im August bei 7,5 Prozent

Was zum Anstieg gefĂŒhrt haben könnte

"Der Anstieg geht vor allem darauf zurĂŒck, dass die Treibstoffpreise die Inflation weitaus weniger senken als in den Monaten davor", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas, "Die besonders hohen Anstiege der Preise im September und Oktober 2022 sprechen allerdings dafĂŒr, dass sich in den nĂ€chsten Monaten im Jahresvergleich der bisherige Trend zu sinkenden Inflationsraten fortsetzt", ergĂ€nzte Thomas.

