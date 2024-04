Windkraftbranche: Brauchen 150 neue Windräder pro Jahr

Das windreiche erste Quartal hat heuer zu mehreren Produktionsrekorden der in Österreich installierten Windräder geführt. Um die Ausbauziele zu erreichen, muss das Tempo dennoch beschleunigt werden. Etwa 150 Windräder müssten dafür bs 2030 jedes Jahr neu gebaut werden, hieß es am Dienstag in einem Ausblick der Branchenvertretung der IG Windkraft. Schaffbar sei das durchaus, sagte Geschäftsführer Stefan Moidl. So gingen etwa auch 2014 bereits 140 neue Anlagen ans Netz und "wir erreichen jetzt ausbaustarke Jahre".