Hoher Dieselpreis: Frächter fordern rasche Hilfe

Indes steigen in Italien wegen der hohen Spritpreise die Frächter auf die Barrikaden. Am Samstag ist ein landesweiter Streik geplant. Diesel kostet in Italien derzeit 2,17 Euro je Liter. Zum Vergleich: Der Diesel kostete am Montag im österreichischen Großhandel 1,98 Euro je Liter. An den Tankstellen haben laut Fachverband die hohen Preise noch zu keinem Rückgang der Nachfrage geführt.