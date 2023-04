Handel will Vergütung für Speichermedien reformieren

"Das Nutzerverhalten hat sich verändert. Heute wird mehr gestreamt und weniger gespeichert", so Pfarwaller. Zudem ist die Vergütung, so wie sie jetzt funktioniert, abhängig von der Marktentwicklung - also ob gerade mehr oder weniger neue Geräte verkauft werden - und das unterliege Schwankungen, so die Kritik. Besser sei eine zentrale Finanzierung, die stabiler und nachhaltiger für die Einnahmen von Künstlerinnen und Künstler wäre, ohne die Unternehmen zu belasten.

Budgetlösung statt Vergütung

Auch der Fachverband der Elektro und Elektroindustrie ist auf der Seite der WKO. "Es braucht dringend eine Reform dieses Modells, die das künstlerische Schaffen am Innovationsstandort Österreich würdigt und die Konkurrenzfähigkeit heimischer Unternehmen sicherstellt", so Geschäftsführerin-Stellvertreter des FEEI Manfred Müllner in einer Aussendung. In Europa gibt es dafür simplere und technologieoffene Beispiele mit einem minimalen Administrationsaufwand: zum Beispiel Finnland mit einer Budgetlösung. „Es ist an der Zeit, dass wir unser bisheriges System an eine moderne, stabile und langfristige Finanzierung anpassen.“

"Kopieren und streamen ist kein Widerspruch"

Paul Fischer, Bereichsleiter der Speichermedienvergütung in der austro mechana und Leiter der Rechtsabteilung in der AKM findet diesen Vorschlag nicht nachvollziehbar. Denn aus Untersuchungen der Verwertungsgesellschaften gehe hervor, dass die Menschen zwar streamen aber auch noch speichern. Letzteres sei sogar ein stetig steigender Trend. "Es wird mehr kopiert und mehr gestreamt. Beides ist da und es ist kein Widerspruch. Denn Werke wollen auch offline konsumiert werden, weil an manchen Orten vielleicht das Internet nicht so stabil ist. Und jeder Download ist eine Privatkopie", erklärt Fischer.