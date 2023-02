Streaming sei Dank: Heimischer Musikmarkt auch 2022 im Plus

Vinyl-Verkäufe wie in den 90er-Jahren

Der Umsatz mit Schallplatten stieg auch im Vorjahr wieder an - mittlerweile liegt er bei 10,6 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Ähnlich hohe Werte konnten zuletzt in den 1990er-Jahren erzielt werden. Damit kommt das klassische physische Produkt im Digitalzeitalter auf einen beachtlichen Marktanteil von knapp 6 Prozent und hat sich vom anfänglichen „Kultprodukt“ für den analogen Hörgenuss zu einem stabilen und verlässlichen Marktsegment entwickelt. Der Konsument, die Konsumentin zieht also immer mehr die Schallplatte der CD vor, die immer mehr an Einfluss verliert. Mit 1,5 Millionen verkauften Stück und Umsätzen von 20,4 Millionen Euro (-17 Prozent) ist aber nach wie vor das zweitgrößte Marktsegment in Österreich. Vor allem in den Genres "Klassik" und "Schlager" erfreut sich die CD weiterhin großer Beliebtheit bei den Musikfans. Das aktuelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Franz Welser-Möst am Pult erreichte Platz 1 der Genre-übergreifenden offiziellen Alben-Verkaufscharts in Österreich – eine Besonderheit des heimischen Musikmarktes. Die Reduktion der Regalflächen im Handel und die Konzentration auf Best-Of Produkte setzt der Attraktivität der CD allerdings zu.