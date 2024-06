Gazprom soll deutschem Konzern 13 Milliarden Euro Schadenersatz zahlen

Gazprom hat im Sommer 2022 die Lieferungen an den deutschen Handelspartner eingestellt. Uniper musste teuer Ersatz kaufen, um seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen - und zwar zu einer Zeit, als die Gaspreise in Europa auf Rekordniveau waren. Dem größten deutschen Gaskonzern drohte die Pleite, er wurde durch eine Verstaatlichung gerettet .

Gazprom hatte versucht, vor dem Handelsgericht St. Petersburg zu erwirken, dass Uniper das Schiedsgerichtsverfahren nicht weiterverfolgen darf. Mit einer drohenden Strafe in Milliardenöhe sollte Uniper davon abgebracht werden. Allerdings war auch in diesem Fall unklar, wie dieses Geld eingebracht werden sollte. Gazprom könnte auf Vermögenswerte von Uniper in Russland und möglicherweise auch in anderen Ländern zugreifen, allerdings hat Uniper sein Russland-Geschäft bereits abgeschrieben.