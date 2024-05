Was passiert, wenn Gazprom kein Gas mehr liefert

Die OMV hat sich Transportkapazitäten im europäischen Gasnetz gesichert und versichert, seine Kunden im Falle des Ausbleibens russischer Lieferungen mit der eigenen Produktion in Norwegen und Flüssiggasimporten beliefern zu können. Wohlgemerkt hat die OMV weder ein Monopol noch einen Versorgungsauftrag für das ganze Land. Die Regulierungsbehörde E-Control geht davon aus, dass sich auch andere Energieunternehmen in den vergangenen zwei Jahren auf mögliche Lieferausfälle vorbereitet haben.

Was macht die OMV ohne russisches Gas?

Die OMV-Handelstochter könnte angewiesen werden, ihre Zahlungen an Gazprom stattdessen an das geschädigte europäische Energieunternehmen zu leisten. Und wenn Gazprom kein Geld für seine Lieferungen erhält, werde es diese wahrscheinlich einstellen. Diese Einschätzung „stützt sich auf das Verhalten von Gazprom Export in ähnlichen Situationen“, heißt es in der Aussendung der OMV.

Die Verlängerung der Verträge bis 2040 fiel in die Zeit von OMV-Chef Rainer Seele, hier mit Gazprom-Chef Alexej Miller

Russland ist unverändert der wichtigste Lieferant für Österreich. Sollten diese Mengen ausbleiben, wäre mit steigenden Gaspreisen zu rechnen. Dabei würde sich auch die deutsche Speicherumlage negativ auswirken. Diese verteuert Importe aus Deutschland ab Juli um 2,5 Euro je Megawattstunde, bei den aktuellen Großhandelspreisen also um etwa 7,5 Prozent. Mehrere EU-Staaten halten diese effektive Exportsteuer für rechtswidrig, noch ist aber nicht klar, ob sie aufgehoben wird.

Was würde ein Lieferausfall bedeuten?

Was ist mit dem Rechtsstreit zwischen OMV und Gazprom?

Die OMV hat sich in mindestens zwei Fällen an internationale Schiedsgerichte gewandt, der russische Staatskonzern wandte sich daraufhin an das Handelsgericht St. Petersburg, um das zu unterbinden. Laut Urteil vom Mittwoch soll die OMV-Handelstochter eine Strafe von 575 Millionen Euro zahlen, wenn sie das Verfahren fortsetzt. Im April wurde nach demselben Muster ein Urteil gegen die OMV Exploration & Production GmbH erwirkt, bereits im März gegen die deutsche Uniper.

Welche Macht hat das russische Gericht?

Die OMV erkennt die Zuständigkeit des Gerichts nicht an. Auf Basis der Urteile könnte Gazprom aber in Russland und in etwaigen Drittstaaten gegen die EU-Konzerne vorgehen. Sowohl Uniper als auch OMV haben ihr Russlandgeschäft bereits abgeschrieben.