Die OMV erklärte, dass sie durch das Gerichtsurteil dazu verpflichtet werden könnte, Zahlungen aus dem Gasliefervertrag mit Gazprom an das europäische Energieunternehmen zu leisten, anstatt an Gazprom selbst. Sollte es tatsächlich zu einer Zwangsvollstreckung kommen, erwartet die OMV, dass Gazprom die Gaslieferungen einstellt . Diese Einschätzung basiert auf dem Verhalten von Gazprom in ähnlichen Fällen. Dies könnte den österreichischen Gasmarkt erheblich beeinträchtigen. ( LINK zur OMV-Presseerklärung)

OMV betont Alternativen aus nicht-russischem Gas

Trotz der drohenden Risiken versicherte die OMV, dass sie weiterhin in der Lage sein werde, ihre Vertragskunden mit Gas aus alternativen, nicht-russischen Quellen zu versorgen. In den vergangenen Jahren hat die OMV ihre Bezugsquellen diversifiziert. Neben den eigenen Produktionsanlagen in Norwegen und Österreich bezieht sie Erdgas auch von internationalen Produzenten und hat langfristige LNG-Lieferverträge abgeschlossen. Diese Lieferungen werden über das GATE-Terminal in Rotterdam nach Europa importiert.

Zudem beteiligt sich die OMV als potenzieller Käufer an den Versteigerungen der EU-weiten Gas-Einkaufsplattform und hat Zugang zu zentral- und nordwesteuropäischen Gashandels- und Kapazitätsmarktplätzen.