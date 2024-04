ÖVP sagt Nein zu Gewesslers Raus aus Russen-Gas“-Gesetz

Beim Thema Energieversorgung ist offenbar Feuer am Dach der Regierung. Am Freitag lud die Energiesprecherin der ÖVP, die Abgeordnete Tanja Graf, zu einem Mediengespräch, in dem sie erklärte, dass der Gesetzesentwurf des Klimaministeriums der Grünen Leonore Gewessler untauglich sei.