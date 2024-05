Photovoltaik: Einspeisetarife werden bundesweit sinken

Mehrere Expertinnen und Experten sind sich einig: Die Einspeisetarife für private PV-Anlagen können nicht auf dem Niveau der letzten Jahre bleiben. Denn die Strompreise sind nach den Rekordwerten in Folge des russischen Angriffskrieges wieder deutlich gefallen, dementsprechend bekommen auch kleine Erzeuger weniger.

Ausschlaggebend für die Debatte war eine Entscheidung der Energie AG Oberösterreich. Sie kündigt 20.000 Kunden die Verträge und bietet stattdessen Einspeisetarife an, die mit den monatlichen Schwankungen am Strommarkt variieren. Dadurch bekämen die Betroffenen nur mehr etwa 3 statt wie bisher 15,7 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom. "Wenn die Preise wieder anziehen werden, geht es wieder nach oben“, kündigte dazu Klaus Dorninger, Vertriebschef der Energie AG OÖ gegenüber Ö1 an.