Größter deutscher Gasimporteur Uniper wird verstaatlicht

Historische Rettungsaktion

Deutschland ist in der Vergangenheit bereits mehrfach Unternehmen finanziell zur Seite gesprungen, etwa in der Coronakrise der Fluggesellschaft Lufthansa oder dem Reiseanbieter Tui. Unter dem Druck der Finanzkrise beteiligte sich der Staat Anfang 2009 an der Commerzbank. Beobachter gehen davon aus, dass die Uniper-Übernahme durch die Regierung die größte Rettungsaktion für ein einzelnes Unternehmen in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands ist.

Der deutsche Bund verleibt sich mit der Übernahme nicht nur die Gasversorgung deutscher Stadtwerke ein. So gehören Uniper auch Kernkraftwerke in Schweden mit einer Kapazität von über 1,4 Gigawatt sowie mehrere Gas- und Kohlekraftwerke in Russland, für die dringend Käufer gesucht werden.