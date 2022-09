Wien Energie: Ludwigs Darlehen auf dem Prüfstand

Es war der 15. Juli, als Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der ins Strudeln geratenen Wien Energie ein Darlehen von 700 Millionen Euro gewährte. Weitere 700 Millionen genehmigte er im August. Über beides wurde der Gemeinderat nicht informiert.

Der Schutzschirm sei notwendig gewesen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, erklärte er gegenüber den Medien. Dass er das im Alleingang habe machen dürfen, liege an der „Notkompetenz“ des Bürgermeisters, die in der Stadtverfassung geregelt sei.

Die Wiener ÖVP bezweifelt nun, dass Ludwig tatsächlich verfassungskonform agiert hat – und hat darum zwei Gutachten bei den Juristen Bernhard Müller und Peter Bußjäger in Auftrag gegeben, die dem KURIER vorliegen.

Waren es nur wenige Stunden?

Das Fazit von beiden: Der Bürgermeister wird schlüssig darlegen müssen, dass er wirklich „nur wenige Stunden“ Zeit gehabt habe, um die Entscheidung über die 700 Millionen Euro zu fällen. Ansonsten hätte er seine Kompetenzen überschritten. Das verankerte Notanordnungsrecht sei mehrstufig, erklärt Müller. Kann der – an sich zuständige – Gemeinderat wegen Gefahr in Verzug nicht rechtzeitig entscheiden, ist der Stadtsenat mittels Notkompetenz befugt, eine Entscheidung zu treffen. Und das ginge auch im Umlaufweg – also auf schriftlicher Ebene ohne Zusammenkunft. Etwas, das binnen eines Tages möglich wäre. Nur, wenn das auch zu lange dauern würde, kommt die Notkompetenz des Bürgermeisters zum Tragen.