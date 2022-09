Wien Energie: Kreditrahmen wird im Gemeinderat beschlossen

Am morgigen Mittwoch wird auch im Gemeinderat der Kreditrahmen für die Wien Energie beschlossen. Abgesegnet werden jene Tranchen, die die Stadt gewährt hat, sowie der Vertrag über das Darlehen des Bundes. Nötig waren die großen Finanzspritzen an den städtischen Energieversorger, um diesem die weitere Teilnahme an den Energiebörsen zu ermöglichen. Für Kritik sorgt weiterhin, dass Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) seine Notkompetenz dazu in Anspruch genommen hat.

Besicherung der Geschäfte

Abgestimmt wird morgen zunächst über die Kredite in der Gesamthöhe von 1,4 Mrd. Euro, die der Stadtchef dem Konzern zur Besicherung seiner Geschäfte gewährt hat. Die erste Tranche war bereits im Juli von ihm freigegeben worden. Die Notkompetenz steht prinzipiell jedem österreichischen Bürgermeister zu. In Wien wurden zuletzt auch Corona-Maßnahmen oder Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine auf diesem Weg fixiert.

Neben den Wiener Krediten steht auch das Darlehen des Bundes über zwei Mrd. Euro auf der Tagesordnung. Konkret handelte es sich dabei um den zwischen Stadt und Wien Energie geschlossenen Vertrag zu den Bundesmitteln. Die Vereinbarung mit dem Bund selbst - also konkret mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) - ist hingegen formal Sache des Landes und nicht der Gemeinde.

Angekündigt ist für morgen auch eine Mitteilung des zuständigen Stadtrats Peter Hanke (SPÖ). Er wird über die aktuellen "energiewirtschaftlichen Herausforderungen" sowie über "notwendige Maßnahmen im Zusammenhang mit der europaweiten Energiekrise" sprechen, wie es in der Ankündigung heißt.

Kontroversen gibt es noch immer über die Notverfügungen des Stadtchefs. Die ÖVP möchte darum in der Fragestunde von Ludwig wissen, warum bei der ersten Inanspruchnahme im Juli nicht der Stadtsenat entschieden hat. Dies wäre die "rechtskonforme Vorgangsweise" gewesen, wie es in der Anfrage heißt.

Diskussion zur Causa

Der türkise Klubchef Markus Wölbitsch untermauerte am Dienstag diese Ansicht auch mit einer Expertise des Verwaltungsrecht-Spezialisten Bernhard Müller. Dass Ludwig nicht unverzüglich die zuständigen Gremien informiert hat, widerspricht demnach der Stadtverfassung. Tatsächlich wurde der Stadtsenat erst am 13. September damit befasst. Laut Müller darf Ludwig zudem nur entscheiden, wenn die Dringlichkeit sehr hoch ist.

Seiner Ansicht nach hätte aber auch der Stadtsenat rasch via Umlaufbeschluss entscheiden können. Lediglich wenn es um wenige Stunden gegangen wäre, wäre die Dringlichkeit tatsächlich gegeben gewesen, befand der Jurist im Gespräch mit Journalisten. Die ÖVP bezweifelt jedoch, dass es sich um einen derart eklatanten Notfall gehandelt hat. Verwiesen wird dabei etwa auf Aussagen von Stadtwerke-Verantwortlichen, wonach die Finanzmittel nicht sofort benötigt wurden.