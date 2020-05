Für Steuerflüchtlinge ist Vaduz kein Paradies mehr

Das Steuerabkommen zwischen Österreich und Liechtenstein hat am Freitag die letzte Hürde genommen. Nachdem der Nationalrat in Wien bereits im März seine Zustimmung gegeben hatte, zogen nun die Abgeordneten im Parlament in Vaduz nach.

„Die Banken stehen voll hinter dem Abkommen“, sagt Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des Liechtensteiner Bankenverbands, im KURIER-Gespräch. Denn es sei der einfachste Weg, um mit der Vergangenheit abzuschließen. „Viele Kunden suchen den Weg in die Steuerkonformität.“ Das Abkommen, das auch Stiftungen und Trusts umfasst, ähnelt jenem mit der Schweiz. Auf nicht deklarierte Vermögen der Österreicher entfällt eine Abgeltungssteuer zwischen 15 und 38 Prozent, die Betroffenen können die Beträge aber auch Österreichs Fiskus gegenüber offenlegen. Kapitalerträge werden künftig mit 25 Prozent besteuert.