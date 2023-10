Flaute am Bau: Handwerk und Gewerbe leiden mit

Bei den konsumgüternahen Branchen seien die Umsatzerwartungen insgesamt auch knapp negativ, mit einzelnen Ausnahmen. Etwas Zuversicht herrscht im Bereich Mode und Bekleidungstechnik, bei den Fußpflegern, Kosmetikern und Masseuren, im Kunsthandwerk und bei den Friseuren. Hier kämen zum Jahresende hin der Advent, Weihnachten und Veranstaltungen zum Tragen.

"Wir sehen ganz deutlich die Auswirkungen des massiven Abschwungs im Wohnbau - ein reales Minus von 9,1 Prozent im ersten Halbjahr spricht eine deutliche Sprache", fasste Scheichelbauer-Schuster zusammen. Dass der Auftragsbestand in investitionsgüternahen Branchen, vor allem im Baunebengewerbe, so stark zurückgehe, sei "wirklich ein Alarmzeichen". Es verzeichneten mehr Betriebe Umsatzrückgänge als Zuwächse. "Insgesamt stehen wir, wie in Deutschland, vor einer Rezession."