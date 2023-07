Hohe Kosten für Bau und Finanzierung: Wohnbau stößt an Grenzen

Branche schlägt Alarm

Bereits im Mai hatte der Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen Alarm geschlagen, da aufgrund der gestiegenen Kosten derzeit deutlich weniger Projekte umgesetzt werden können. „Wenn in den ersten Bundesländern gemeinnützige Bauträger verkünden müssen, dass sie aktuell nicht mehr bauen können, muss das ein Warnsignal für die Branche und die Politik sein“, sagte damals der Obmann des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen, Klaus Baringer.

Wenn Bauträger nicht mehr in der Lage sind, die Miete zu erzielen, dann kann das Projekt nicht mit Förderung umgesetzt werden. Nur wenn die Fördermittel für den Wohnbau aufgestockt würden, „könne man langfristig leistbares Wohnen für möglichst viele Menschen in Österreich gewährleisten.“ Rund 16.700 Wohneinheiten stellten die gemeinnützigen Bauvereinigungen im Vorjahr in Österreich fertig. Spätestens ab 2024 erwartet der Verband einen massiven Einbruch.