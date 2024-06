Badelt warnt: Budgetdefizit "verschwindet nicht automatisch"

Die Budgetwächter der Republik hätten "einige schlechte Nachrichten mitgebracht", sagte Bernhard Grossmann , Leiter des Büros des Fiskalrats. Heuer wird das Budgetdefizit demnach bei 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen. Und auch in den Jahren bis 2028 werde es nicht unter die in den Maastricht-Kriterien definierte 3-Prozent-Marke fallen, wenn das Finanzministerium nicht reagiert (siehe Grafik).

"Die Einnahmen und die Ausgaben passen einfach nicht zusammen", sagte Fiskalrats-Chef Christoph Badelt bei der Präsentation des mittelfristigen Ausblicks (bis 2028) am Mittwoch.

Der Staat hat in den vergangenen Jahren also insgesamt massive Untersützungen und Förderungen aufgelegt und sich dabei noch Einnahmen genommen.

"Dieses Defizit verschwindet nicht automatisch" mahnte der ehemalige WIFO-Chef Badelt. Während die Schuldenquote (Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung, Anm.) in den vergangenen Jahren durch ein solides Wirtschaftswachstum gesunken ist, sei damit in Anbetracht der verhaltenen Konjunkturaussichten nicht zu rechnen.