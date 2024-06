Hohe Lohnabschlüsse und Beschäftigung bedeuten Geldsegen für die AK

Hruška-Frank bezeichnet die AK auch als "Gegenmacht" zu den "reinen Wirtschaftsinteressen" von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung, betont dabei aber, maximal die Hälfte der Mittel zur Verfügung zu haben. Man bereite sich aber jetzt schon vor, was nach der Nationalratswahl im Herbst in einem künftigen Regierungsprogramm auf den Boden gebracht werden soll.

Dass sich die AK von den Beratungen bis hin zu Gerichtsverfahren so bewegen kann, liegt vor allem an der Pflichtmitgliedschaft ihrer nahezu vier Millionen Mitglieder. Sie zahlen im Durchschnitt zehn Euro pro Monat zwölf Mal im Jahr. Kritiker sprechen oft und gerne von Zwangsbeiträgen wie auf Unternehmerseite bei der Wirtschaftskammer.

Dieser Einnahmezuwachs der AK ergibt sich aus der hohen Inflation, der zu höheren Lohnabschlüssen führte. Gleichzeitig zeigte sich der Arbeitsmarkt im Fahrwasser des Konjunkturabschwunges etwas eingetrübt, das Beschäftigungswachstum ging zurück, war aber mit plus 1,1 Prozent oder 47.000 neuen Beschäftigungsverhältnissen noch immer positiv. Die Statistik zählte im Vorjahr rund 4,4 Millionen aktiv Erwerbstätige in Österreich, davon waren im Vorjahr exakt 3.991.000 Mitglieder bei den neun Arbeiterkammern in ganz Österreich.

Keine AK-Mitglieder sind beispielsweise Bundes- und Landeslehrer, also in der Hoheitsverwaltung Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. In Summe sind also rund 400.000 in Österreich aktiv Erwerbstätige keine AK-Mitglieder.