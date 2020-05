Fall Meinl hält Höchstgericht auf Trab

Indes klagt der Prozessfinanzierer Advofin, der 6090 MEL-Anleger vertritt, die Meinl Bank auf Irrtumsanfechtung, sprich auf Rückabwicklung des Investments, und auf Schadenersatz. Dabei kann sich AdvoFin auf mehrere OGH-Urteile stützen. Bereits im Jänner 2009 hat der OGH (Urteil 4 Ob 188/08p) festgestellt, dass sich die MEL-Werbebroschüre bei durchschnittlichen Kleinanlegern „zur Irreführung eigne“. Unter anderem sei das Risiko der Anlage in MEL-Papiere nicht erwähnt worden. In vier weiteren Urteilen hat das Höchstgericht eine Irreführung der Anleger durch Angaben im Werbefolder bescheinigt. Zwei dieser Entscheidungen, die Urteile 8 Ob 25/10z, und 4 Ob 65/10b, ziehen sich wie ein roter Faden durch die weitere Rechtsprechung. In Letzterem heißt es sinngemäß: Die Verkaufsbroschüre habe bei dem Anleger den Irrtum hervorgerufen, dass bei den MEL-Papieren „im Gegensatz zu den sonstigen Gefahren des Aktienmarktes die Sicherheit eines Immobilieninvestments maßgebend wäre“.