Meinl klagt Menschenrechte ein

Am 1. April 2009 glaubte die Staatsanwaltschaft den Haupttäter in der Affäre „Meinl European Land" (MEL), bei der Tausende Kleinanleger viel Geld verloren haben, gefunden zu haben: Julius Meinl V., dessen Familienholding die Meinl Bank besitzt, wurde wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen. Schon tags darauf hatte der Banker 100 Millionen Euro Kaution beisammen und kam wieder frei.

Seither sucht die Staatsanwaltschaft eifrig nach einem Anklagegrund – allein, sie hat ihn auch drei Jahre nach der U-Haft des Bankers nicht gefunden. Jetzt reicht es dem 53-Jährigen und seiner Bank. „Wir werden den Europäischen Gerichtshof anrufen. Denn die Nicht-Rückzahlung kommt einer jahrelangen Vorverurteilung gleich", kündigt Peter Weinzierl, Chef der Meinl Bank, im Gespräch mit dem KURIER an. Er hält die Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft für empörend: „Zuerst wird Meinl festgenommen, dann erst wird nach einer Tat gesucht." Zudem halten die beiden Banker die Höhe der Kaution für völlig unangemessen.