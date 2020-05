Meinl-Anwälte zerreißen Gerichtsbeschluss

Übers Wochenende müssen die Meinl-Anwälte jetzt ihren Einspruch verfassen. Dass sie dafür nur drei Werktage Zeit haben, stößt ihnen sauer auf, die wollen deshalb beim Oberlandesgericht "anregen", den Gesetzespassus über die Einspruchsfrist dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) vorzulegen.

Generell hielten sich die Meinl-Anwälte aber in letzter Zeit mit Einwänden zurück, so Weinzierl "zum Vorwurf, wir bombardieren die Gerichte mit Eingaben". Der Grund ist wohl mangelnder Erfolg: "Zum Teil liegt das zwei Jahre", monierte der Banker, der zu Beginn der Pressekonferenz übrigens gelobte, heute ausnahmsweise kein "Justizbashing" betreiben zu wollen. Bei der von der Meinl Bank eingebrachten Amtsmissbrauchsanzeige gegen den ermittelnden Staatsanwalt sei seit über einem Jahr "nichts weitergegangen". "Dort, wo man nicht ermitteln will, wird nicht ermittelt", meint Weinzierl. Auch die Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) wegen der angeblich unfairen Behandlung Meinls durch die österreichische Justiz "dauert".

Die Meinl Bank hat bisher für die Rechsstreitigkeiten mehr als 60 Millionen Euro ausgegeben, davon etwas weniger als die Hälfte für Anlegervergleiche. Hinzu kämen die Kosten für den Steuerzahler - die Gutachterkosten würden auf 1,5 Mio. Euro geschätzt - sowie das, was Rechtsschutzversicherungen ("sicherlich einen zweistelligen Millionenbetrag") und die MEL-Nachfolgegesellschaft Atrium ("rund 20 Mio. Euro") für Klagen ausgegeben hätten, so Weinzierl. "Was das zur Umverteilung von Banken zu Anwälten beigetragen hat, ist beachtlich", so der Banker, selbst Beschuldigter im Verfahren, selbstkritisch.