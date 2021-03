Etikettenschwindel: Die Maske ist ab

Breite Zweifel

Doch wie Insider berichten, hatte die Branche von Anfang an Zweifel an der Korrektheit des Deals. Es sei de facto unmöglich, ein Qualitätsprodukt aus Österreich in solcher Stückzahl kostendeckend für unter 1 Euro anzubieten. „Wir produzieren in Graz, haben mit ehrlichen Preisen kalkuliert und keinen einzigen Bundesauftrag bekommen. Wenn ich jetzt höre, dass hier mit China-Masken agiert wurde, bekomme ich einen Grant“, sagt Dominik Holzner vom Maskenhersteller Aventrium.