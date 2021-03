Nach Razzia bei Hygiene Austria: Spur nach Liechtenstein

Es sei ein merkwürdiges Geschäft gewesen, berichtet ein heimischer Vermittler, der 20 Millionen in China gefertigte Masken an die Hygiene Austria geliefert hat. Das Gegenüber wollte, dass die Lieferung an Palmers nach Wiener Neudorf geht, die Rechnung allerdings an eine Stiftung in Liechtenstein. Schlussendlich sollte die Ware angeblich in die Ukraine gehen, aber nicht direkt dorthin geliefert werden.

Das alles sei schon mehr als unüblich gewesen. Und seit Mittwoch interessiert es auch die niederösterreichische Kriminalpolizei.

Kein Platz für Stückzahlen

Denn diese Ware würde sich theoretisch perfekt zum Umpacken eignen.