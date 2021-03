Ohne Maske im Supermarkt: Corona-Verharmloser eskalieren weiter

Systemänderung

In den einzelnen Gruppen wurde zuletzt immer wieder ein Sturz der Regierung in verschiedensten Formen angesprochen. Die Polizei war am Anfang mit dem Phänomen überfordert, wird doch speziell in Wien die Versammlungsfreiheit als hohes Gut angesehen.

Doch diese Bewegung wirbt ganz offen damit, eine Änderung der politischen Verhältnisse herbeizuführen. Ventiliert werden verschiedenste Systeme – einmal angebliche Experten in der Regierung, ein anderes Mal eine Art direkte Demokratie. Um die Vielfalt der Gruppe, die von ganz links bis ganz rechts alle ansprechen will, nicht zu gefährden, wird allen etwas geboten.

Die mittlerweile pensionierte Leiterin des Extremismusreferats im Verfassungsschutz hatte im KURIER vor wenigen Wochen gewarnt, dass eine Staatsgefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Einer der Organisatoren etwa wurde mittlerweile festgenommen, weil er in einen größeren Handel mit Drogen und Waffen involviert gewesen sein dürfte.

Die Polizei ist jedenfalls alarmiert und wird die Corona-Verharmloser nicht mehr unterschätzen wie zu Beginn der Protestbewegung.