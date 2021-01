Corona-Demos: Rechte Heimatseligkeit, Festnahmen von Linken, zahlreiche Anzeigen

Gegendemonstration

Zeitgleich zur Corona-Demo sammelten sich rund 500 Linke auf dem Stephansplatz zur Gegendemo „Gegen Verschwörungstheoretiker“. Als sie vor dem Bundeskanzleramt hielten und die Corona-Demonstranten in Blickweite waren, riefen die Linken: „Wir impfen euch alle!“

So weit, so friedlich. Arbeit für die Polizei gab es erst, als sich die Corona-Demonstranten in Bewegung setzten. Sie marschierten über den Ring. Linksextreme versuchten den Zug zu stoppen und blockierten die Straße. Rechte Hooligans, die den Demozug begleiteten, wollten das „Problem“ selbst in die Hand nehmen – sie konnten von der Polizei allerdings gestoppt werden. Gleichzeitig wurden die Blockierer von der Polizei eingekesselt und weggetragen. Identitätsfeststellungen folgten.