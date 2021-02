Razzia: Anführer von Corona-Demos hortete Drogen und Waffen

Verantwortlich dafür sollen vier deutsche Staatsbürger sein: drei Männer (48, 35 und 26 Jahre) und eine Frau (24 Jahre), die in dem Haus lebten, wurden nach der Hausdurchsuchung am 10. Februar festgenommen. Einer der Gruppe soll, laut Insider-Info, ein Anführer der Corona-Demonstrationen in Salzburg sein.

Alle vier Beschuldigten sollen, laut Polizei, bereits einschlägig im Bereich Drogendelikte in München in Erscheinung getreten sein. Der 35-Jährige, seine 24-jährige Freundin und der 26-jährige Bekannte wollten einen Schlussstrich in Deutschland ziehen.