Ware aus China umgepackt? Groß-Razzia bei FFP2-Maskenproduzent in NÖ

Die Hausdurchsuchungen seien richterlich genehmigt worden und waren Teil von Ermittlungen gegen eine bekannte Person und weitere, noch näher zu bestimmende Personen, sagt die WKStA-Sprecherin. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Dutzende Ermittler – von der WKStA, dem Bundeskriminalamt, dem Landeskriminalamt Niederösterreich und der Finanzpolizei – waren im Einsatz.

Filip Miermans, Sprecher der Lenzing AG, sagt auf KURIER-Anfrage am späteren Dienstagabend: „Da die Hausdurchsuchung noch im Gange ist, können wir zu den Vorwürfen nichts sagen.“

Spurensuche

Laut KURIER-Informationen sollen die Masken aus China stammen. Fragt sich: Wer wurde damit beliefert?

Im Jänner wurde bekannt, dass das Unternehmen mit Sitz in Niederösterreich zwar bei einer Ausschreibung des Bundes, zehn kostenlose Masken an über 65-Jährige zu verteilen, nicht den Zuschlag bekam (den bekam eine Firma aus China), dafür aber in Kürze die Märkte von Spar, Hofer und der Rewe-Gruppe mit 37 Millionen Stück beliefert.

Das Unternehmen geriet vergangenen Sommer in die Kritik. Thematisiert wurde ein Naheverhältnis zum Kanzleramt: Geschäftsführer Tino Wieser ist der Schwager von Lisa Wieser, langjährige Büroleiterin von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Sie ist verheiratet mit Luca Wieser, er und sein Bruder Tino sind Eigentümer der Palmers AG.