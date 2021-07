Energie AG Oberösterreich: Eine entbehrliche Ausschreibung

Die drei Ausschreibungen, die am 26. Juni in der Wiener Zeitung erschienen sind, haben absoluten Seltenheitswert. Die Energie AG Oberösterreich inserierte drei Vorstandsjobs. Einen Techniker, einen Finanzer und einen Vorsitzenden. Das wäre noch nicht bemerkenswert. Interessanter sind die Funktionsperioden in den eher knapp gehaltenen Texten. Die Laufzeiten aller drei Vorstandsjobs sind mit 1. 1. 2022 bis 31.12. 2022 angegeben.

Vorstand für ein Jahr?

Wir reden hier nicht von irgendeiner Pimperl-Firma, sondern von einer Aktiengesellschaft mit mehr als 4.500 Mitarbeitern und zuletzt 1,84 Milliarden Euro Umsatz.