Die neue Arbeitsrealität: Wo Homeoffice bleibt

Von allen ATX-Unternehmen ist die Uniqa jenes, das mit dem meisten Homeoffice in der Zukunft plant. Aktuell ist eine maximale Bürobelegung von 25 Prozent plus Rotationsprinzip vorgegeben – der Großteil der Mitarbeiter ist aber nach wie vor im Homeoffice tätig, heißt es von dem Konzern – bis alle die Möglichkeit zur Impfung hatten. Anwesenheit im Büro ist bis dahin freiwillig.

Auch vor der Pandemie war Homeoffice laut eigenen Angaben gelebte Praxis. Genaue Rahmenbedingungen für die Zukunft werden aktuell bei Uniqa erarbeitet, man sieht sie jedenfalls „eindeutig in einem hybriden Arbeitsmodell“.

Auch der Faser-Konzern Lenzing AG will relativ umfangreiches Homeoffice anbieten – nämlich bis zu 50 Prozent, nach individueller Vereinbarung mit den jeweiligen Vorgesetzten, wie es heißt. Die Bawag Group hat bereits 2020 beschlossen, eine „flexible Arbeitsumgebung dauerhaft in unsere Unternehmenskultur zu integrieren“. Heißt konkret: „Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin in den zentralen Bereichen kann entsprechend der eigenen Bedürfnisse entscheiden, ob er/sie vom Headquarter oder von zu Hause aus arbeitet.“ Empfohlen wird ein Büro-Tag pro Woche, um soziale Kontakte zu pflegen.

Aus reinem Altruismus macht das die Bawag natürlich nicht: Man erhofft sich damit, eine noch breitere Gruppe an motivierten Arbeitskräften anzusprechen, heißt es. Auch der Versicherungskonzern Vienna Insurance Group bietet künftig mobiles Arbeiten bis zu einem Ausmaß von 60 Prozent der Arbeitszeit an. Bei der Raiffeisen Bank International gibt es bereits eine Empfehlung eines flexiblen Homeoffice-Modells für die Zeit nach der Krise. Für Vollzeitbeschäftigte werden drei Präsenztage pro Woche empfohlen, für Teilzeitkräfte zwei.