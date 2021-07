Junge Wirtschaft Wien demonstriert mit Homeoffice auf Ringstraße

Nicht daheim und doch im Homeoffice: Die Junge Wirtschaft Wien hat am Donnerstag für eine Absetzbarkeit des Arbeitsplatzes in den eigenen vier Wände demonstriert. Zu diesem Zweck wurde beim Burgtheater ein Glascontainer samt improvisiertem Homeoffice postiert, in dem die Vorsitzende der JW Wien, Barbara Havel, ihre Forderungen präsentierte. Im Fokus stünden dabei etwa die 63.000 Wiener Ein-Personen-Unternehmen, betonte sie.

Schon seit mehr als einem Jahr würden viele Selbstständige von daheim aus arbeiten, sie könnten ihr Büro aber noch immer nicht steuerlich absetzen. Zumindest dann nicht, wenn die entsprechenden Vorgaben nicht erfüllt werden. "Wenn das Homeoffice nicht vier Wände rundherum und eine Türe hat, dann ist es nicht steuerlich absetzbar", beklagte sie.

Platzmangel im Homeoffice

Getrennte Arbeitszimmer gingen jedoch an der Wohnraumrealität vorbei, so Havel. Denn es würde pro Person immer weniger Wohnfläche in Wien zur Verfügung stehen. Oft würde ein Schreibtisch im Wohnzimmer ausreichen, um die Arbeit zu erledigen.