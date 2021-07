Wie das Wiedersehen mit den Kollegen nach dem Homeoffice gelingt

Zurück ins Büro, die Kolleginnen und Kollegen nach langer Zeit wiedersehen, hektische Betriebsamkeit, ein Bruch mit den alten Arbeitsroutinen aus dem Homeoffice. Das Zurück im Büro bringt eine Umstellung im Arbeitsrhythmus, sowohl für Führungskräfte als auch Mitarbeitende.

Eine Pflicht zum Homeoffice wie in Deutschland gab es zwar in Österreich nie. Dennoch haben viele Unternehmen so gut es geht Bürobelegungen reduziert und Homeoffice forciert. Mit den sinkenden Inzidenzzahlen steigen die Bemühungen, Mitarbeitende verstärkt aus dem Homeoffice wieder in die Büros zurückzuholen. Das kann einige Tücken mit sich bringen, wie Regina Nicham, Leitung der Arbeitspsychologie bei IBG – Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH, weiß.

Jeder und jede käme nämlich mit unterschiedlichen Lebenswelten zurück aus dem oft totalen Homeoffice. „Manche hatten es, etwa familiär bedingt, sehr schwer, waren mit Homeschooling belastet. Andere, die allein leben, sind sehr vereinsamt“, zählt Nicham auf. Das könne für Unverständnis und Konflikte sorgen.