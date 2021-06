Corona: Rund 342 Millionen FFP2-Masken wurden importiert

Die Bestellungen der öffentlichen Hand laufen zum Teil bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG), die dem Finanzministerium untersteht, zusammen. „Generell können öffentliche Auftraggeber ihren Bedarf an Schutzmasken im Rahmen verschiedenster Einsatzzwecke über verschiedene Wege decken. Neben der Möglichkeit, selbst Vergabeverfahren abzuschließen, können sie auch auf bestehende Rahmenvereinbarungen der Bundesbeschaffung GmbH zurückgreifen“, teilt BBG-Sprecherin Barbara Weinmann dem KURIER mit. „Bis 15. Juni 2021 wurden in Summe Schutzmasken verschiedener Ausführungen in Höhe von rund 63 Millionen Euro netto von öffentlichen Auftraggebern wie Bundesministerien, Bundesländern, Städten und Gemeinden, aber auch ausgegliederten Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen im Gesundheits- und Forschungsbereich sowie Feuerwehren abgerufen.“