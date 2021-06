Wo ab Juli welche Masken fallen

Wo muss ich ab 1. Juli noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

In allen öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, Zug, U-Bahn), im Handel, in Apotheken, Postfilialen, Banken, Supermärkten und in Museen.

Was ist ab 22. Juli anders?

Ab 22. Juli muss nur mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Orten des täglichen Bedarfs (Handel, in Apotheken, Postfilialen, Banken, Supermärkten) ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Museen kann man ab dann ohne Maske besuchen.

Muss ich in der U-Bahn oder Straßenbahn eine Maske tragen?

Ja. In allen öffentlichen Verkehrsmitteln muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Grund: Die 3G - genesen, getestet, geimpft - können nicht kontrolliert werden.

Muss ich im Bahnhof oder am Flughafen einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Am Bahnsteig oder am Flughafen-Terminal muss ab 1. Juli nur mehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, also keine FFP2-Maske mehr. Sobald die Verordnung des Gesundheitsministeriums publik ist, werden weitere Details bekannt werden, heißt es auf KURIER-Nachfrage seitens des Flughafens Wien, den ÖBB und der Austrian Airlines. Auf offenen Bahnsteigen muss schon jetzt keine Maske mehr getragen werden.

Gilt der Mund-Nasen-Schutz auch am Zug oder im Flugzeug?

Ja. Zugreisende können ab 1. Juli mit einem Mund-Nasen-Schutz statt einer FFP2-Maske reisen. Passagiere von Fluglinien wie der Austrian Airlines werden ebenfalls von der FFP2-Maske auf den Mund-Nasen-Schutz wechseln können, sobald die Verordnung erlassen ist, heißt es auf KURIER-Nachfrage seitens der AUA.