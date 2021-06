Keine Masken-Pflicht mehr in den Schulklassen

Weil in Österreich die Infektionen mit dem Corona-Virus immer weniger werden, werden nun die Maßnahmen in den Schulen gelockert. Seit Dienstag müssen Schüler/innen und Lehrer/innen in der Klasse keine Maske mehr tragen. Masken-Pflicht gilt nur noch außerhalb von Schul-Klassen, also zum Beispiel auf dem Gang.

Schüler der Oberstufen müssen nun keine FFP2-Maske mehr tragen. Auch bei ihnen reicht nun außerhalb der Klasse ein Mund-Nasen-Schutz. Bis zu den Sommerferien soll es weitere Erleichterungen geben. Turnen im Turnsaal soll wieder erlaubt werden und auch das Singen in Innenräumen.

