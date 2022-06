Commerzialbank: Neues Gutachten belastet Ex-Führung der Genossenschaft

Indes kommt Hengstberger zum Schluss, dass den Provisionszahlungen „keine adäquaten Gegenleistungen der PKG zugrunde lagen“. Mehr noch. Die Genossenschaft durfte diese Provisionseinnahmen auch nicht als Erlöse verbuchen, sondern als Verbindlichkeiten samt Rückzahlungsverpflichtung. Denn im Fall der PKG kommt „das Verbot der Einlagenrückgewähr“ zum Tragen. Das bedeutet ein Ausschüttungsverbot.

In der Regel darf nur der Bilanzgewinn an die Gesellschafter bzw. Aktionäre ausgeschüttet werden. Alles andere ist verboten. Laut Gutachter führten „die unredlich vereinnahmten Kreditvermittlungsprovisionen dazu, dass bedeutsame wesentliche Informationen in den Jahresabschlüssen der PKG falsch dargestellt“ wurden. „Diese Falschdarstellung war dazu geeignet, insbesondere für neue Gläubiger einen erheblichen Schaden herbeizuführen“, so Hengstberger. Denn wie die Commerzialbank war auch ihre Muttergenossenschaft bereits im Jahr 2000 pleite. Im Konkurs der PKG wurden 677 Millionen Euro Forderungen angemeldet.

* PKG ist die Abkürzung für "Personalkredit-und Kommerzialkreditvermittlungs- und Anteilsverwaltungsgenossenschaft Schattendorf-Zemendorf-Stöttera-Krensdorf-Hirm-Loipersbach-Draßburg-Baumgarten registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung"