Kuriose Stiftungspleite rund um den Ex-Industriellen Mirko Kovats

Um den frĂŒheren Industriellen Mirko Kovats, 74, GrĂŒnder des Mischkonzerns A-Tec Industries und einst einer der reichsten Österreicher, ist es zuletzt ruhig geworden. In Erinnerung bleibt aber die Mega-Pleite seines börsennotierten Konzerns ( 12.000 Mitarbeiter) im Oktober 2010, nachdem ein missglĂŒckter Großauftrag im Anlagenbau in Australien einen dreistelligen Millionenverlust verursacht hatte. In weitere Folge war Kovats daran gescheitert, eine fĂ€llige 90-Millionen-Anleihe zu refinanzieren.

Der gestrauchelte Konzern, der einst drei Milliarden Euro umsetzte, wurde zerschlagen und die Teilunternehmen abverkauft. Die GlÀubiger erhielten mehr als 40 Prozent Quote. Kovats beziehungsweise seine M.U.S.T. Privatstiftung, die zwei Drittel der Aktien hielten, verloren durch die Insolvenz ein Vermögen in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro. Am vergangenen Mittwoch hat nun die M.U.S.T. Privatstiftung, deren Stifter Kovats und drei seiner Familienmitglieder ist, den Weg zum Wiener Konkursgericht angetreten. Die Stiftung beantragte ein Sanierungsverfahren. Kurios ist, dass den GlÀubigern 100 Prozent Quote geboten wird.

„Das ist mehr als eine Ausnahme. Es ist ein eigenartiger Insolvenzantrag, weil offensichtlich unfassbar mehr Vermögen vorhanden ist als Verbindlichkeiten angefĂŒhrt sind“, sagt Insolvenzverwalter GĂŒnther Hödl zum KURIER. „Verbindlichkeiten bestehen bei der Finanz und einem Beratungsunternehmen. Es dĂŒrften nur keine liquiden Mittel zur VerfĂŒgung stehen.“ Vor diesem Eigenantrag hatte anscheinend die Finanzprokuratur, die Anwaltskanzlei der Republik Österreich, einen Konkursantrag gegen die Privatstiftung gestellt. Denn die Finanz hat eine fĂ€llige Forderung in Höhe 1,562 Millionen Euro. Nur dĂŒrfte die Stiftung, wie Verwalter Hödl bereits andeutete, finanziell nicht flĂŒssig sein.