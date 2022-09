Börse aktuell: Porsche kommt beim Börsengang nicht vom Fleck

Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch nach klaren Verlaufsverlusten einheitlich im Plus aus dem Handel gegangen. Ein Erholungsversuch an der Wall Street im Verlauf wirkte auch in Europa zur Wochenmitte unterstützend. Am Vortag hatte der S&P-500 in New York noch den 6. Verlusttag in Folge absolviert und ist damit auf ein neues Tief im Börsenjahr 2022 gerutscht. Der Euro-Stoxx-50 gewann am Berichtstag um 0,20 Prozent auf 3.335,30 Zähler. Der DAX in Frankfurt schloss mit 12.183,28 Punkten und plus 0,36 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London legte um 0,30 Prozent zu und steht nun bei 7.005,39 Stellen.