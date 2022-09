Die europäischen Börsen sind am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Belastet werden die Börsen weiter vom Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblemen, der Energiekrise, hohen Inflationsraten und Ängsten vor gegensteuernden Zinserhöhungen und Rezession. So hatten zuletzt veröffentlichte Frühindikatoren die Rezessionsängste noch geschürt, schreiben die Analysten der Helaba.

Am oberen Ende

Der Euro-Stoxx-50 fiel bis 9.50 Uhr um 1,77 Prozent auf 3.276,11 Punkte. Der deutsche DAX büßte 1,65 Prozent auf 11.982,35 Zähler ein. Der britische FTSE verlor im Frühhandel 2,07 Prozent auf 6.860,04 Punkte.

Im Rampenlicht stand am Donnerstag der erste Handelstag der Porsche AG. Das IPO gilt als der größte deutsche Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996. Der erste Xetra-Kurs der Porsche-AG-Vorzugsaktie lag mit 84 Euro fast zwei Prozent über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Zuletzt bewegte sich der Kurs in etwa um diesen Preis.