Nach Nordstream-Sabotage Sorge um Gas aus ukrainischen Pipelines

Nach dem vermuteten Sabotageakt an den Pipelines Nord Stream I und Nord Stream II rückt der schon länger schwelende Konflikt zwischen Gazprom und Naftogaz wieder in den Fokus. Durch die Ukraine geleitetes Gas versorgt bisher Osteuropa und kommt über die Pipeline Transgas - durch die Slowakei - bis zur bedeutenden Erdgasdrehscheibe Baumgarten an der March in Ostösterreich.

Der russische staatliche Gaskonzern Gazprom droht offen mit Sanktionen gegen den ukrainischen staatlichen Gaskonzern Naftogaz. Die Drohung reicht bis hin zu einem Lieferstopp.

Naftogaz erhält derzeit Transitgebühren für die Durchleitung von Erdgas in den Westen, aber es wird ums Geld gestritten. Gazprom pumpt im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine seit Mai weniger Gas durch das angegriffene Land. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die geringeren Mengen verantwortlich. "Die von der Ukraine nicht geleisteten Dienste werden nicht bezahlt", teilte Gazprom nun mit.