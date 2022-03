Börse aktuell: Varta verdient mehr als gedacht

Das vietnamesische Unternehmen Vinfast will in den USA Elektrofahrzeuge bauen und plant eine milliardenschwere Investition in eine Produktionsstätte in North Carolina. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit den zuständigen Behörden unterzeichnet worden, teilte Vinfast am Mittwoch mit.

In der ersten Phase würden 2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) in die Fabrik investiert, die 150.000 Fahrzeuge im Jahr bauen und mehr als 7.000 Arbeitsplätze schaffen soll. Die Produktion werde voraussichtlich im Juli 2024 aufgenommen. Bereits im Jänner war bekanntgeworden, dass auch eine Produktionsstätte in Deutschland geplant ist.