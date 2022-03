Gazprom hat sich noch nicht bei der OMV gemeldet

„Unfreundliche Staaten“ sollten ihre Gaslieferungen in Rubel bezahlen, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt. Die Frist an die russische Nationalbank für die Umstellung der Zahlungsmodalitäten, die ursprünglich mit Donnerstag, den 31. März, limitiert war, wird nun verlängert.

Die OMV hat bis dato von ihrem Groß-Lieferanten und Partner Gazprom noch keine Signale erhalten. „Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat unsere Geschäftspartner Gazprom noch keinen Kontakt mit uns aufgenommen“, sagte dazu OMV-Sprecher Andreas Rinofner gegenüber dem KURIER.

OMV-Chef Alfred Stern hatte wie berichtet unmittelbar auf die Ankündigung von Putin erklärt, das Unternehmen wolle „natürlich“ weiterhin in Euro und nicht in Rubel bezahlen. Die OMV habe keine andere Vertragsgrundlage mit Gazprom und dürfe so etwas gar nicht. Man werde jetzt mal warten, „ob da jemand auf uns zukommt“.