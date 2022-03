Gas wird vorerst noch in Euro bezahlt

Die Umstellung der Zahlungen f√ľr russische Gaslieferungen nach Europa von Euro und Dollar auf Rubel wird nach Kreml-Angaben noch nicht am Donnerstag in Kraft treten. Die Lieferung von Gas und die Bezahlung seien getrennte Prozesse, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Die Anweisung von Pr√§sident Wladimir Putin, auf Rubel-Zahlungen umzustellen, sei noch nicht f√ľr diesen Donnerstag g√ľltig.

Putin will sich an dem Tag mit Vertretern des russischen Gasriesen Gazprom und der Zentralbank treffen, um sich √ľber die Stand der Dinge informieren zu lassen. Das angek√ľndigte Treffen und die Weigerung westlicher Staaten, auf Rubel umzustellen, hatte Bef√ľrchtungen in Europa ausgel√∂st, Russland k√∂nne die Gaslieferungen z√ľgig einstellen. Auch Peskow hatte gesagt, wenn nicht bezahlt werde, komme kein Gas; Russland sei keine Wohlt√§tigkeitsorganisation. Russland will wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Kriegs in der Ukraine auf Rubel-Zahlungen umstellen, weil das Land nach den Worten Putins mit Euro und Dollar nichts mehr anfangen kann.