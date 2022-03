Porsche Holding Salzburg fuhr 2021 kräftiges Umsatzplus ein

Die Porsche Holding Salzburg, heimischer Generalimporteur des VW-Konzerns, hat 2021 einen Umsatzrekord eingefahren. Mit 24,2 Mrd. Euro wuchs dieser beim umsatzstärksten Unternehmen Österreichs um 12,5 Prozent. Der Neuwagenabsatz lag mit 674.800 Fahrzeugen um 3,2 Prozent über 2020, bei Gebrauchtwagen sorgte das knappe Angebot für ein Minus von drei Prozent auf 213.100 Kfz. Die Mitarbeiterzahl stieg auf 34.000 (plus 3,4 Prozent), so die Holding mit Standorten in 29 Ländern.