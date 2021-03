Salzburger Porsche Holding mit 21,5 Milliarden Euro Umsatz

Die Porsche Holding mit Sitz in Salzburg hat im vergangenen Jahr 654.100 Neu- und 219.800 Gebrauchtwagen verkauft und damit einen Umsatz von 21,54 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das bedeutet einen Rückgang um 2,8 Prozent.

Einen Dämpfer bekam der Konzern vor allem im Bereich der Neufahrzeuge ab, denn der Gebrauchtwagenabsatz blieb weitgehend stabil, geht aus einer Aussendung vom Freitag hervor.

Erfolgt ist der Einbruch vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. "In der zweiten Jahreshälfte konnten wir gegen den Markttrend performen und Aufholeffekte erzielen", sagte Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung. Geholfen hätten auch regionale Unterschiede, so habe man das Gesamtergebnis im Einzelhandel unter anderem durch die schnelle Erholung in China moderat halten können.

Getroffen hat es vor allem den Neuwagen-Sektor, hier betrug der Rückgang im Vorjahr über 14 Prozent, bei den Gebrauchtwagen lag das Minus etwa über einem Prozent. Bei den Neufahrzeugen gab es im Großhandel einen Rückgang um fast 20 Prozent auf 295.300 Kfz, im Einzelhandel mit 358.800 verkauften Fahrzeugen fiel das Minus mit knapp 10 Prozent geringer aus.