Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Startquartal des ersten Coronajahrs 2021 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn kräftig zugelegt. Die Erlöse stiegen vor allem wegen der hohen Gaspreise um 146 Prozent auf 15,8 Mrd. Euro. Das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten wurde von 870 Mio. auf 2,62 Mrd. Euro verdreifacht, meldete das Unternehmen am Freitag in der Früh.

Tesla-Chef Elon Musk hat mitten in seinem Übernahme-Versuch bei Twitter ein weiteres großes Paket von Aktien des Elektroauto-Herstellers verkauft. Er trennte sich von rund 4,4 Millionen Tesla-Aktien und nahm damit etwa vier Milliarden Dollar ein, wie aus Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Danach seien keine weiteren Verkäufe mehr geplant, twitterte er in der Nacht auf Freitag. Musk nannte in den Unterlagen keine Gründe für den Aktienverkauf.

Die europäischen Leitbörsen sind am Donnerstag mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Damit konnten sich die Märkte zwar etwas von den bisherigen Wochenverlusten erholen. Deutlichere Zuwächse vom Vormittag konnten die Börsen jedoch nicht halten. Der Euro-Stoxx-50 ging mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 3.777,02 Punkten aus dem Handel. In der Spitze hatte der Eurozonen-Leitindex zeitweise die 3.800-Punkte-Marke übersprungen. Auch der Frankfurter DAX gewann klare 1,35 Prozent auf 13.979,84 Einheiten. In London legte der britische Leitindex FTSE-100 um 1,13 Prozent auf 7.509,19 Einheiten zu.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX legte um 1,13 Prozent bei 3.268,90 Einheiten zu. Gestützt auf eine überwiegend positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen absolvierte auch der heimischen Aktienmarkt erneut einen Gewinntag. Im Späthandel wirkten auch die Kursgewinne an der Wall Street positiv auf das Kursniveau in Europa.

Die Post AG hat im 1. Quartal 2022 einen Ergebnis- und Umsatzrückgang verzeichnet - auf einem hohem Niveau und wie erwartet, wie das teilstaatliche Unternehmen betont. Der Umsatz ging von 647 Mio. Euro im Vorjahr auf 601,4 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) von 59,8 auf 39,6 Mio. Euro. Der Umsatzausblick für das Gesamtjahr bliebt aufrecht, so die Post am Donnerstag in einer Aussendung zu den vorläufigen Zahlen von Jänner bis März 2022.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat dank unerwartet guter Geschäfte mit dem Covid-Medikament Molnupiravir seinen Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert. Das Unternehmen setzte 15,9 Milliarden Dollar (15 Mrd. Euro) um, ein Plus von 50 Prozent binnen Jahresfrist. Der Nettogewinn kletterte von 2,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 4,3 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr erhöhte Merck & Co seine Ziele und erwartet nun einen Umsatz von 56,9 bis 58,1 Mrd. Dollar

04/28/2022, 12:46 PM | Martin Meyrath