Rosenbauer AG erhöht Beteiligung an Rosenbauer America auf 75 Prozent

Die Beteiligungserhöhung biete "die strategische Chance, das Geschäft in dieser Region weiter auszubauen und die Integration des US-Teilkonzerns zu verstärken", so der Feuerwehrausrüster in einer Aussendung. Für Rosenbauer ist Nordamerika ein wichtiger Zukunftsmarkt. 2021 habe sich der dortige Markt trotz Coronapandemie "sehr dynamisch entwickelt", hieß es vom Unternehmen. Nordamerika ist der weltweit größte Feuerwehrmarkt. Laut Schätzungen ist das Beschaffungsvolumen im Vorjahr auf über 6.000 Fahrzeuge gestiegen.